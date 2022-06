Wie gut ein großer Breakdance-Wettbewerb in Magdeburg funktionieren kann, hat die Deutsche Meisterschaft 2017 gezeigt. Laut Klebe kamen damals 2.500 Zuschauer. Ein Jahr zuvor in München seien es nur 500 gewesen. Damit auch die EM ein Erfolg wird, setzt er neben einer großen Bühnenshow auch auf eine hochkarätige Jury, um viele Spitzentänzer anzulocken. "Niels Storm Robitzky zum Beispiel ist das bekannteste Urgestein in der Breakdance-Szene", erzählt Klebe. "Wir sagen immer: Er ist der Pelé des Breakdance." Außerdem will der Magdeburger die urbane Szene mit einbinden – also Sportler, die nicht in Tanzschulen trainieren, sondern etwa auf der Straße oder in Jugendclubs.