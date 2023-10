"Fakt ist!"-Bürgertalk Vertrauenskrise, Energiepreise, Migration: Bürger befragen Politiker

In der MDR-Sendung "Fakt ist! – Leben im Krisenmodus" haben Bürgerinnen und Bürger am Montagabend ihre Meinung zur Arbeit der Bundesregierung geäußert und Forderungen und Fragen an die Politik gerichtet. Im Zentrum standen dabei die Themen "Vertrauensverlust in die Bundesregierung", "Krieg in der Ukraine", "Energie-Debatte" und das Thema "Migration". Drei Bundestagsabgeordnete stellten sich der Diskussion.