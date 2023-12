Wer in Magdeburg stadtauswärts möchte, kann in zwei aufeinanderfolgenden Nächten in dieser Woche nicht den City-Tunnel in der Ernst-Reuter-Allee nutzen. Wie die Stadt mitteilte, wird eine Fahrbahn des Tunnels von 19 Uhr am Montag bis 4 Uhr am Dienstag sowie von 19 Uhr am Dienstag bis 4 Uhr am Mittwoch gesperrt.