Am Mittwochnachmittag um 17 Uhr findet am Hasselbachplatz in Magdeburg eine Gedenkveranstaltung für Farid Boukhit statt, der vor 29 Jahren an den schweren Folgen eines rassistischen Übergriffs starb. Der damals 30-jährige Algerier war am 12. Mai 1994 von Rechtsradikalen in Magdeburg mit Baseballschlägern attackiert und schwer verletzt worden. Er erlag am 27. September 1994 seinen Verletzungen.