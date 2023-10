Intel selbst hatte am Dienstagabend keine konkreten Prognosen zum Wasserverbrauch genannt. Der Konzern teilte der MZ mit, man befinde sich noch in der "Planungs- und Genehmigungsphase". Demnach sei bisher ebenfalls unklar, aus welchen Quellen das Magdeburger Werk das Wasser beziehen werde.

Beliefert werden soll der Hightech-Park, in dem Intel bauen wird, im Süden von Magdeburg mit Wasser der Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM). Geschäftsführer Alexander Ruhland sagte MDR SACHSEN-ANHALT im Juli, das Wasser werde sicher aus Colbitz kommen können. Er sehe die Wasserversorgung auch künftig gesichert, wenn Intel in der Börde in die Produktion geht. Ruhland sagte damals im Interview, dass es Überlegungen für ein Elbwasserwerk gebe. Ein solches Elbwasserwerk könnte das Wasser direkt aus der Elbe oder aus dem Uferfiltrat fördern. Der Bau einer solchen Anlage bis hin zur Wasserförderung dauert mehrere Jahre.