Bildrechte: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Katalysatoren reduzieren in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor die ausgestoßenen Schadstoffe. Sie wandeln Kohlenwasserstoffe, Kohlenstoffmonoxid und Stickoxide in die ungiftigen Stoffe Kohlenstoffdioxid, Wasser und Stickstoff um.



Der erste Autoabgaskatalysator wurde von einem französischen Ingenieur entwickelt und 1956 patentiert. 1985 wurden in Deutschland die ersten Pkw mit Katalysatoren zugelassen. Seit 1993 sind sie in der EU Pflicht für alle Neuwagen mit Otto-Motor.



Einen fehlenden Katalysator erkennt man durch ein sehr lautes Motorgeräusch. Da die Abgase nicht mehr gereinigt werden können, erlischt die Straßenzulassung für ein Fahrzeug ohne Kat.