Nach dem lebensgefährlichen Angriff auf einen 13-Jährigen in Magdeburg am vergangenen Freitag sind weitere Einzelheiten bekannt geworden.

Wie die Volksstimme (€) am Mittwoch berichtet, soll ein 43-jähriger Serbe das rumänische Kind mit einem Akkuschrauber am Kopf verletzt haben. Der Mann habe zuvor offenbar versucht, das Auto des Vaters zu stehlen. Nach dem Vorfall, der sich am späten Freitagabend ereignete, soll es in der Neuen Neustadt tumultartige Szenen gegeben haben, bei denen bis zu 30 Personen beteiligt waren. Die Polizei habe mit einem größeren Aufgebot anrücken müssen. Der Junge wurde notoperiert. Sein Zustand wurde als mittlerweile stabil beschrieben.