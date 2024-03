Laut Ripke waren an der Schlägerei sieben Erwachsene im Alter zwischen 18 und 47 Jahren und ein elf Jahre altes Kind beteiligt. Ursache sei ein Streit gewesen, in dessen Folge mehrere Personen mit Stangen und Holzbrettern aufeinander losgegangen seien. Das zeigen auch Handyvideos, die im Internet kursieren, deren Echtheit die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Laut Polizei gab es mehrere Leichtverletzte, drei von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Ob weitere Personen beteiligt waren, sei Gegenstand der Ermittlungen. Ein Festgenommener sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden, so Ripke.