Versorgungslage schwierig Kinderklinik in Magdeburg an Kapazitätsgrenze

Hauptinhalt

Die Kinderklinik in Magdeburg schlägt Alarm. Der Chefarzt Matthias Heiduk sagte, man arbeite an der Kapazitätsgrenze. Noch könne man Kinder aufnehmen, aber die Lage spitze sich zu. Gründe dafür seien die Herbst- und Winterwelle bei Infektionskrankheiten und strukturelle Probleme in der medizinischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen.