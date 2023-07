Nur wenige Minuten nach dem Freispruch der fünf Angeklagten haben Klimaprotestierende am Dienstag eine Hauptverkehrsstraße in Leipzig blockiert. Nach Angaben der "Deutschen Presseagentur" setzten sich zehn Frauen und Männer auf eine Kreuzung und protestierten gegen die Folgen der Klimakrise. Einige klebten sich demnach beim Eintreffen der Polizei mit den Händen an der Straße fest, darunter auch drei der eben erst Freigesprochenen. Zuvor hatten bereits zwei Autofahrer versucht, die Demonstranten gewaltsam von der Straße zu ziehen.