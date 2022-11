Mit Blick auf diesen Fall wandte sich auch die Grünen-Politikerin Renate Künast gegen die selbsternannten Umweltschützer. Diese Form des Protests führe in eine "Sackgasse", wenn "der Kern des Problems nicht mehr diskutiert wird, sondern nur noch die Frage 'ist das ein legitimer Protest?'" Dasselbe gelte auch bei den Protesten in Museen, wo sich Angehörige der "Letzten Generation" jüngst des Öfteren an Kunstwerke klebten oder diese verschmutzten.

Auch aus der Klimabewegung gab es kritische Stimmen am Verhalten der Gruppe "Letzte Generation". Die Hauptorganisatorin von Fridays for Future in Deutschland, Luisa Neubauer, äußerte ihr Bedauern über das verspätete Eintreffen des Rettungsfahrzeugs in Berlin. "Quer durch die deutsche Klimabewegung stehen wir für Klima-Aktivismus, der Menschen nicht gefährdet", sagte Neubauer am Dienstag. Die Legitimation von Protestaktionen stehe und falle damit, "dass Menschen nicht in Gefahr gebracht werden", betonte sie.