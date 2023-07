Blockade der Paracelsusstraße Polizei ermittelt gegen Klimaaktivisten nach Demo in Halle

Nach einer unangemeldeten Klima-Protestaktion der Letzten Generation am Dienstag in Halle wird gegen mehrere Aktivisten ermittelt. Sie hatten eine vielbefahrene Straße in der Innenstadt blockiert. Ein Kleintransporter hat während der Blockade einen der Demonstranten angefahren.