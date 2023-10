Spielplatz in Magdeburg Junger Mann verfolgt Teenager mit Schere

Weil sie nicht auf die Frage nach der Uhrzeit reagiert hat, ist ein Jugendliche am Wochenende in Magdeburg von einem 22-Jährigen mit einer Schere bedroht und verfolgt worden. Der Mann hat sich bei der Festnahme so aggressiv verhalten, dass die Polizisten ihn fesseln mussten.