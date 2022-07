Zollbeamte aus Magdeburg haben bei einer routinemäßigen Kontrolle auf der A2 im Jerichower Land einen Mann mit rund 56 Kilo Cannabis und 6,7 Kilo Kokain erwischt. Wie das Hauptzollamt in Magdeburg am Freitag mitteilte, fand die betreffende Kontrolle bereits in der ersten Juliwoche statt.