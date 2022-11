Franziska Müller, die als Stadtteilmanagerin der Neuen Neustadt arbeitet, sagt: "Ich will die Probleme nicht kleinreden. Aber dieses übertriebene negative Bild der Neustadt entspricht einfach nicht dem, was man hier vor Ort täglich erlebt." Natürlich gebe es auch Probleme, aber selten in der dargestellten Brisanz. Unterschwellig gehe es oft um die Frage: "Wie leben wir miteinander und wie begegnen wir fremden Kulturen." Deshalb müsse sie in ihrem Job häufig Brücken bauen.

Im "Neustadtladen" ist Franziska Müller Ansprechpartnerin für Probleme und Projekte. Die Stadtteilmanagerin arbeitet eng mit Patrick Egeward zusammen. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert