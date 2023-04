Auf nahezu frischer Tat hat die Polizei in Magdeburg einen Graffitisprayer gefasst. Wie die Beamtem mitteilten, hatte ein Zeuge den Mann am Karfreitag bei Graffitsprühen beobachtet. Der 33 Jahre alte Mann war demnach gerade dabei, am Rangierbahnhof Magdeburg-Rothensee einem Güterwaggon einen neuen Anstrich zu verpassen. Die Bundespolizisten fanden mit Hilfe des Anrufers ein frisches Graffiti von circa zehn Quadratmetern an einem Waggon vor. Die Beamten konnten den Angaben nach ganz in der Nähe den mutmaßlichen Täter stellen.