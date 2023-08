Michael Kempchen, der 33 Jahre lang als Intendant in der Verantwortung gestanden hat, erklärt, wie sich das Puppentheater damals die Kulturfunktionäre vom Leib halten konnte: "Es gab ganz viele Inszenierungen, in denen nur Tiere spielten. Das war ein Ausweichen, um Probleme in die Tierwelt zu verlegen, um nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu werden, man würde DDR-Ideologie unterwandern." Es habe in dieser Zeit eine Phase gegeben, in der der Kasper nicht auf der Bühne erscheinen durfte – eine Figur, die von jeher aufsässig ist und die Obrigkeit kritisiert. Und: In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Kasper missbraucht als belehrende Figur, die Naziideologien verbreitet hat.