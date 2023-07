Das größte Puppentheater Deutschlands

1985 wurde er eher durch einen Zufall hier Verwaltungsdirektor, wenig später Intendant. Damals gab es im Puppentheater Magdeburg nur eine Bühne, demnächst sind es mindestens drei, wenn man den Innenhof oder den kleinen Raum für das "Theater unterm Dach" nicht mitzählt.

Das Puppentheater war damals eine kleine Spielstätte – zumeist für Kinder. Dass der Quereinsteiger, der damals Anfang 20 war, daraus das in dieser Art größte Puppentheater Deutschlands machen würde – zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellbar. Auf die Frage, ob er denn zu dieser Zeit schon wusste, was er einmal werden möchte, sagt Michael Kempchen: "Ich kam gerade von der Armee. Es gab ja damals noch eine Wehrpflicht. Ich wollte Schauspieler werden und hatte schon meine ganzen Bewerbungsunterlagen zusammen und mich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereitet, aber ich hab mich dann doch nicht getraut, mich zu bewerben. Mir hat dafür ein Berater gefehlt. Letztlich habe ich Wirtschaft studiert und musste anschließend feststellen, dass das überhaupt nicht mein Ding ist."

Ensemble-Puppentheater ein ostdeutsches Kulturgut

Deshalb hat er dann nebenher Schauspielunterricht genommen und sich einer Theatergruppe angeschlossen. Darüber lernte er Elke Schneider, die damalige Intendantin vom Puppentheater Magdeburg kennen, die wiederum einen Verwaltungsleiter suchte. Weil sich Michael Kempchen mit Zahlen und Wirtschaft auskennt, fragt sie ihn, ob er nicht Verwaltungsleiter werden möchte. Damals war er 27 Jahre alt. "Ich hatte damals keine Ahnung von Puppentheater und kannte nur die Augsburger Puppenkiste. Aber ich habe gestaunt, was Puppentheater alles kann. Und bin seitdem Puppentheaterfan mit ganzem Herzen", sagt er.

1993 nach der Wende sollte das Puppentheater eigentlich geschlossen werden. Mit viel Kraft und Visionen konnte Michael Kempchen das verhindern. "Ich wollte etwas in dieses neue Land, in diese Bundesrepublik hinüberretten. Ensemble-Puppentheater sind ein ostdeutsches Kulturgut. Das wollte ich retten." Denn im Westen Deutschland gab es solche Theater überhaupt nicht.

Expansion nach Europa

Außerdem spornt den damals sehr jungen Intendanten der Abwicklungsgedanke an. "Wenn jemand sagt, das geht nicht, das funktioniert nicht, dann will ich sofort das Gegenteil beweisen". Und das das hat er: Nicht nur, dass die Zuschauerzahlen inzwischen nahezu konstant bei 100 Prozent liegen: Das Puppentheater Magdeburg wird auch immer mehr ein angesagter Kulturort für Erwachsene und expandiert.

"Der Drache" im Puppentheater Magdeburg. Bildrechte: MDR/Künhe

Seit mehr als 20 Jahren gibt es das internationale Figurentheaterfestival. Aller zwei Jahre verzaubern Künstler aus aller Welt Teile der Landeshauptstadt in eine große Bühne. La Notte heißt das Spektakel, das immer wieder Gäste aus aller Welt anlockt. "Wenn man in Europa Magdeburg sagt, muss man auch an das Puppentheater denken", so der 65-Jährige. "Man muss groß denken, um etwas umsetzen zu können".

Magdeburg als Künstleresidenz

Ende 2012 eröffnet am Magdeburger Puppentheater die größte öffentliche Figurenspiel-Sammlung Mitteldeutschlands: die Villa P. Und es geht noch weiter, gerade entstehen neue Räume unter anderem für Masterstudiengänge für Regie am Puppentheater – so etwas gibt es bislang in ganz Westeuropa nicht.

"Magdeburg als Künstleresidenz für ganz Europa", sagt er. "Das habe ich jetzt angeschoben. Ich betrachte das jetzt von außen und gebe meiner Nachfolgerin die Chance, daraus ein Erfolgsmodell zu machen". Sabine Schramm wird ab September die neue Intendantin des Puppentheater Magdeburg. Sie kehrt damit sozusagen an ihren Ursprung zurück. Ihr erstes Engegement als Puppenspielerin hatte sie nämlich in Magdeburg unter der Leitung von Michael Kempchen. Zuletzt ist die 52-Jährige künstlerische Leiterin am Theater in Gera gewesen.

Aus der Rente zurück in die Kulturszene

Michael Kempchen selbst muss jetzt erst einmal ein neues Leben finden und freut sich zunächst einmal auf Ruhe und Reisen. Dafür hatte er bislang keine Zeit. Aber er wäre nicht der Intendant, der 38 Jahre Kulturgeschichte in Magdeburg geschrieben hätte, wenn er der Kunst tatsächlich ganz den Rücken kehren würde.