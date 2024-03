Hier wird in Radwege investiert

Längere Radtouren oder Pendlerstrecken zu bewältigen, das dürfte einfacher werden. Denn: Das Land investiert in Radwege. Straßenbegleitend an Bundes- und Landesstraßen verlaufen in Sachsen-Anhalt nach Angaben des Verkehrsministeriums 1.436 Kilometer Radwege. In den vergangenen drei Jahren wurden demnach mehr als 73 Kilometer straßenbegleitende Radwege neu gebaut. Allein 2023 wurden rund 13,7 Millionen Euro investiert. In diesem Jahr haben Land und Bund 18,4 Millionen Euro für Radwege in Sachsen-Anhalt eingeplant.

Im Salzlandkreis beginnen in Kürze die Bauarbeiten für einen Radweg, der Barby und Pömmelte verbindet – entlang der Landstraße L51. In der Börde haben in dieser Woche die Arbeiten für einen neuen Abschnitt des sogenannten Ferkeltaxen-Radweges begonnen. Rund 820.000 Euro fließen in den Ausbau des Weges auf der ehemaligen Bahntrasse Eilsleben-Haldensleben.

Radfahrer-Club sieht Verbesserungspotenzial in kleinen Städten

Stephan Marahrens, Vorstand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Sachsen-Anhalt (ADFC), sieht noch Aufgaben für die Träger des Radwegeausbaus: "Aus Sicht der Menschen, die viel Fahrrad fahren und alle zwei Jahre am Fahrradklimatest teilnehmen, gibt es viel Verbesserungspotenzial", sagt Marahrens. Der Fahrradklimatest ist eine Umfrage zur Radfahr-Situation. "In einigen Städten funktioniert es bereits etwas besser", stellt Stephan Marahrens fest. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

"Bei vielen kleineren und mittleren Städten besteht jedoch noch viel Nachholbedarf." Das Fahrrad als Verkehrsmittel wird immer beliebter. Nicht zuletzt wegen der Kosten. Hauptsächlich fehlt es an Infrastruktur. In den 1990er Jahren wurde zwar viel gebaut – heute entspricht vieles aber nicht mehr den geltenden Standards.

Ein weiteres Problem: Unterhaltung und Pflege

Die Unterhaltung und Pflege von Radwegen und Fahrbahnmarkierungen ist ein Thema, stellt auch Sven Habich fest. Auch er engagiert sich beim ADFC. An einer Stelle, an der die gestrichelten Linien auf dem Fahrbahnbelag kaum zu erkennen sind, hatte er schon einen Unfall. "Wir fahren gleich an der Stelle vorbei, wo ich freitags von der Arbeit gekommen bin, wo mich ein Autofahrer sozusagen aufgegabelt hat und ein ganzes Stück mitgenommen hat." Seitdem ist sein Bein in Mitleidenschaft gezogen. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

"Aber was wäre die Alternative? Ich will mich ja nicht zurückziehen", sagt er. Auch solche Vorfälle trüben offensichtlich nicht die Freude am Radfahren: "Es macht Spaß, es hält fit und man ist schneller." Hier in der Stadt trifft das auf jeden Fall zu. Ein paar Minuten später rollt er schon über den Hof seiner Arbeitsstelle.

Mitunter kann das Fahrrad für den Weg zur Arbeit eben auch ganz einfach die bessere Wahl sein. Sven Habich

Fahrradfahrer arbeitet in Autohaus