Im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt ist am Mittwochvormittag ein Rentner in seiner Wohnung überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Unbekannter an der Tür des 89-Jährigen geklingelt und sich als Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft ausgegeben. Er gab demnach an, die Zählerstände ablesen zu wollen.