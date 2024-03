Börde Mann raubt Hund bei Spaziergang

10. März 2024, 14:05 Uhr

In Wanzleben in der Börde hat ein Mann einen Hund geraubt. Er hat die Besitzerin des Mini-Bullterriers geschubst und den Mini-Bullterrier in sein Auto geladen. Jetzt ermittelt die Polizei.