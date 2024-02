In Halle ist am Amtsgericht am Donnerstag das Urteil gegen einen Jugendlichen in einem Diebstahlprozess gefällt worden. Wie ein Sprecher des Gerichts MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist der zum Tatzeitpunkt 14-Jährige zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.

Mit Taschen-Diebstahl in TikTok-Video geprahlt

Bekannt geworden war der Jugendliche, weil er auf der Social-Media-Plattform TikTok damit geprahlt hatte, einem anderen eine teure Designertasche geklaut zu haben. Angeklagt war er wegen insgesamt zehn Straftaten, darunter Raub, räuberische Erpressung, Diebstahl und Fahren ohne Führerschein. Bildrechte: IMAGO/SOPA Images

In dem Video auf TikTok ist der damals 14-Jährige mit einer hellen Hose, weiß-blauer Jacke und einer Umhängetasche zu sehen. In die Handy-Kamera sagt er: "Meine Tasche ist abgezogen", also gestohlen. Der Vorfall um den sogenannten "TikTok-Abdul" reiht sich ein in die bis heute andauernde Serie von Jugendkriminalität in Halle, an der unter der Angeklagte immer wieder beteiligt gewesen sein soll.

Weiterer Angeklagte bekommt ebenfalls Haftstrafe ohne Bewährung

Mitangeklagt am Amtsgericht in Halle war ein gleichaltriger Junge in sieben Fällen. Dieser wurde zu einem Jahr und neun Monaten ebenfalls ohne Bewährung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Seiten können innerhalb einer Woche noch Revision einlegen. Nach der Urteilsverkündung wurden die Beiden in die Jugendvollzugsanstalt Raßnitz gebracht, wo sie zuvor schon einsaßen.