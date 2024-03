Bei Bauarbeiten gefunden Bombe in Magdeburg-Rothensee entschärft

14. März 2024, 07:54 Uhr

Am frühen Mittwochabend ist in Magdeburg-Rothensee eine Bombe entschärft worden. Die Fliegerbombe wurde am Nachmittag an der Bahnstrecke nach Stendal entdeckt. Der Abschnitt zwischen Rothensee und Wolmirstedt war zeitweise für Züge gesperrt worden.