"Die USBV-Gruppe der Landespolizei spielt eine entscheidende Rolle für die Sicherheit unseres Landes", sagt Innenministerin Tamara Zieschang. So rücke die USBV-Gruppe laut Innenministerium dann an, wenn Spreng- und Brandstoffvorrichtungen identifiziert und entschärft werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel auch Brief-, Paket- und Kofferbomben. Eingesetzt werde die Spezialeinheit außerdem bei der Tatortarbeit nach Sprengungen, bei Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit explosionsgefährlichen Gegenständen und bei der Absicherung von Veranstaltungen.