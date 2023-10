Ein 50 Jahre alter Mann wird verdächtigt, mindestens vier Mädchen in einem Schwimmbad in Magdeburg sexuell belästigt zu haben. Am Samstag soll er sexuelle Handlungen an den Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren vorgenommen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einem Fall soll er ein elf Jahre altes Mädchen gezwungen haben, ihn im Genitalbereich zu berühren.