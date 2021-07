Bei 'Wir sehen hin' melden sich laut Mit-Gründerin Viola überwiegend Frauen – aber auch Männer. Deren Berichte seien oft mit der Aussage verbunden, dass sie froh sein, endlich mal jemandem erzählen zu können. Viola erzählt die Geschichte nach, die ein Mann eingereicht hatte: "Er wurde darum gebeten von einer Frau die Einkäufe mit nach Hause zu tragen. Sie wollte ihn noch in die Wohnung einladen und er hat abgelehnt. Daraufhin ist die Frau laut geworden und hat ihm gedroht: 'Was meinst du, wem geglaubt wird, wenn ich schreie, dass du mich vergewaltigen willst?'"

Janina und Viola veröffentlichen auf ihrem Account immer mal wieder auch Zahlen und Daten, die sie in Polizeiberichten und Statistiken recherchieren – zum Beispiel, dass bei knapp zwölf Prozent der angezeigten Vergewaltigungen in Sachsen-Anhalt Männer die Opfer waren.

In Magdeburg sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Polizei 60 Fälle von sexueller Belästigung angezeigt, 46 davon aufgeklärt worden. Es handelte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin zum Beispiel um sexuelle Belästigung in Form von Anfassen, Umarmen, Berühren, Küssen, zum Beispiel Berührungen an den Brüsten oder im Intimbereich, am Po oder Küsse in Gesicht und an den Hals, auch Kneifen und leichte Schläge. Bei einigen Fällen seien zudem Bildmaterial oder "unsittliche Schreiben" versendet worden.