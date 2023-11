Im Zuge der notwendigen Sanierungsarbeiten soll die Stadthalle modernisiert und teilweise umgebaut werden. Insbesondere sollen laut Geiger Verbesserungen in der Hör- und Seh-Qualität im großen Saal (Kapazität stehend bis zu 3.000 Personen, sitzend etwa 1.000) stattfinden. Neben dem Einbau neuer Akustik-Technik werden in den Boden des großen Saals sogenannte Hubpodien eingebaut, auf denen die Stuhlreihen im Zuschauerraum in der Höhe verstellt werden können. So können hintere Reihen bei Bedarf hochgefahren werden, sodass die Menschen die Bühne auch in den hinteren Reihen noch gut sehen können.