Auch Raith sieht in der Krise eine große Chance für neue Innovationen. Besonders in der Energiewirtschaft, der Agrarwirtschaft und Ernährungstechnologie sieht er großes Potenzial für Unternehmen, große Märkte zu erschließen. Damit die Unternehmen dauerhaft in Magdeburg blieben, müssten aber auch entsprechende Anreize geschaffen werden. Dazu gehöre auch die entsprechende Förderung und Bildungsangebote.

Am Transfer- und Gründerzentrum (TUGZ) und in der experimentellen Fabrik in Magdeburg versucht man, innovativen Menschen mit Förderungen, Räumlichkeiten und Know-how bei der Unternehmensgründung zu helfen. So soll dabei geholfen werden, dass die Erfindungen, die an der Universität entwickelt werden, nicht in Schubladen verstauben, sondern ihren Weg in Unternehmen finden.