Binden und Tampons auf öffentlichen Toiletten verhindern unangenehme Situationen

Die Initialzündung dafür hatte Katharina Weißig während eines Praktikums. Bei der Arbeit merkte sie, dass sie ihre Menstruation bekommen hatte und keine Hygieneartikel bei sich führte. "Es war mir sehr unangenehm, das meinem männlichen, älteren Vorgesetzten zu sagen. Ich gab dann vor, dass ich dringend telefonieren müsse." In Windeseile rannte sie los und suchte nach Drogeriemärkten, wo sie sich die notwendigen Artikel kaufen konnte, damit sie wieder zu ihrem Praktikumsplatz zurückkehren konnte.

Katharina Weißig hatte die Idee, Spender mit Hygieneprodukten an öffentlichen Toiletten zu platzieren. Bildrechte: MDR/Sebastian Mantei Nach dieser Erfahrung dachte sie sich, dass das vielen Frauen und Mädchen tagtäglich so geht, die mit einem Tampon- und Bindenspender auf einer öffentlichen Toilette wesentlich entspannter ihrer Arbeit nachgehen könnten. Peinliche Situationen wie sie Katharina erlebt hat, würden ihnen erspart bleiben.

Von der ersten Idee zum Millionenumsatz

"Im letzten Jahr entwickelte ich mit meinem Kommilitonen Corvin Groß in unserem Wohnzimmer solch einen Spender. Ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben eine eigene Webseite entwickelt und das ging." Ihre Marke hieß fortan "Periodically" und wurde von ihnen auf Onlineplattformen wie Instagram und Tiktok beworben, eben dort wo viele junge Menschen unterwegs sind. Das Echo darauf war überwältigend.

Bildrechte: imago/Steinach Hunderte Schulen, Städte und Kommunen in ganz Deutschland fragten die Magdeburger Medizinstudierenden an, ob sie ihre Einrichtungen mit solch einem Spender für Menstruationsprodukte ausstatten können. Eineinhalb Jahre später machen die beiden mit ihrer Start-Up-Firma "Periodically" einen Umsatz im siebenstelligen Bereich sagt Katharina Weißig stolz. Die angehenden Mediziner haben seither vielen Frauen und Mädchen helfen können. Außerdem, so Weißig, hilft diese kleine Box auch Arbeitgebern, die mit einer kleinen Sache viele Fehlstunden bei Mitarbeitenden vermeiden können.

Das Sortiment in den Spendern besteht derzeit aus Tampons und Binden. Corvin Groß kündigte aber auch an, die Spender zu erweitern und auch andere Hygieneartikel mit aufzunehmen. Auch zwei Dax-Unternehmen setzen mittlerweile auf "Periodically" auf ihren Damentoiletten.

"Herzensprojekt" für Beitrag zum Gemeinwohl ausgezeichnet

Für diese Idee aus der Not und die Umsetzung mit einem Startkapital von gerade einmal 400 Euro wurden Katharina Weißig und Corvin Groß mit dem Public Value Award ausgezeichnet. Beide freuen sich über den zweiten Platz für ihre Idee, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, wie das Toilettenpapier. In Schottland sind solche Hygienespender gesetzlich gefordert und müssen auf öffentlichen Toiletten verfügbar sein.

Auf die Frage, ob beide nach ihrem Medizinstudium lieber als Ärzte oder als Geschäftsführer arbeiten wollen, sagt Katharina Weißig: "Wir wollen beides machen, denn beides sind große Herzensprojekte von uns, die wir weiterführen möchten."