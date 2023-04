Bei einem Verkehrsunfall auf der A14 ist am Ostermontag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah er am Nachmittag kurz hinter der Abfahrt Magdeburg-Reform einen in gleicher Richtung fahrenden PKW. Der Motorradfahrer stieß mit dem Auto zusammen, stürzte und verletzt sich tödlich.