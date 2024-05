Saalekreis Nach Explosion in Mücheln: Der Staatsschutz ermittelt

02. Mai 2024, 12:28 Uhr

Die Polizei im Saalekreis ermittelt zwölf Tage nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Mücheln, in dem viele Asylsuchende leben, weiter in alle Richtungen. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann laut Polizei bislang nicht ausgeschlossen werden. Darum sei der Staatsschutz in die Ermittlungen involviert. Zu Täter, Tatmittel und Schadenshöhe gab die Polizei keine neuen Informationen bekannt.