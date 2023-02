In drei Jahren Gemeinsam klimaneutral: Hochschulen beginnen ambitioniertes Projekt

Die beiden Universitäten in Halle und Magdeburg sowie drei Hochschulen aus Sachsen-Anhalt arbeiten am gemeinsamen Projekt "KlimaPlanReal". Ihr Ziel ist es, spätestens in drei Jahren klimaneutral zu sein. Durch das Auslosen von "Hochschulklimaräten" soll das Projekt an den Unis und Hochschulen Akzeptanz finden.