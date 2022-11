Themen recherchieren, Interviews führen, Medieninhalte produzieren: In einem Onlineartikel steckt viel Arbeit. Das Projekt "Studierende schreiben" ermöglicht den 15 angehenden Journalistinnen und Journalisten des Masterstudiengangs "Multimedia & Autorschaft" der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Praxiserfahrung zu sammeln. Bei MDR SACHSEN-ANHALT lernen sie Redaktionsabläufe kennen und publizieren einen Artikel auf dem Online-Portal. In ihren Beiträgen widmen sie sich gesellschaftlich relevanten Themen und bereiten diese für die Nutzer und Nutzerinnen in Sachsen-Anhalt auf.