Eine molekularbiologische Untersuchung habe die Infektion mit dem Virus bestätigt. Es handele sich um den deutschlandweit ersten Fall in diesem Jahr, teilte das sachsen-anhaltische Landesamt in Halle weiter mit.

Das Virus stammt ursprünglich aus Afrika wird von Stechmücken übertragen. 2018 war es erstmals in Sachsen-Anhalt aufgetreten. Auch damals war es nach Angaben des Landesamtes für Verbraucherschutz der erste Fall bundesweit gewesen. 2019 und 2020 wurde das West-Nil-Virus ebenfalls in Sachsen-Anhalt nachgewiesen. Die jährlichen Nachweise deuteten darauf hin, dass das Virus inzwischen in der Region endemisch geworden sei, hieß es.