Bei einer Auseinandersetzung im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Personen in Streit geraten.

Laut Polizei stehen alle Personen in einer familiären Beziehung zueinander. Der Tatverdächtige wurde von Einsatzkräften in Tatortnähe gestellt und festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Worum es bei dem Streit ging, teilte die Polizei nicht mit.