Dabei soll ersten Erkenntnissen zufolge ein 18-Jähriger in der Oldenburger Straße mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf die Beteiligten losgegangen sein. Fünf Menschen wurden verletzt, zwei davon starben. Unter den verletzten sind nach Angaben der Polizei zwei Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren sowie ein weiterer Junge im Alter von 17 Jahren. Die Verletzten seien in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht worden.

Laut Polizei stehen alle Personen in einer familiären Beziehung zueinander. Der Tatverdächtige wurde von Einsatzkräften in Tatortnähe gestellt und festgenommen. Der mutmaßliche Täter soll noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei MDR SACHSEN-ANHALT.



Die Ermittlungen dauern an. Unklar ist bislang, womit der junge Mann seine Verwandten attackierte, ebenso die Ursache des Streits. Eine Gefahr für Dritte habe nicht bestanden, teilte die Polizei weiter mit. Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert.