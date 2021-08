Gegen den Lehrermangel 128 Quereinsteiger werden in Magdeburg als zusätzliche Lehrkräfte ausgebildet

In Sachsen-Anhalt fehlen viele Lehrkräfte. Der Qualifikationskurs für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger soll dabei helfen, das Problem in den Griff zu bekommen.

Bildrechte: IMAGO

Um besser unterrichten und beurteilen zu können, starten am Montag 128 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf mit einem Qualifikationskurs. Die Vorbereitungen auf den Schulalltag dauern knapp vier Wochen, teilte das Bildungsministerium am Samstag in Magdeburg mit. Es gehe dabei auch um Unterrichtsmethoden, Unterrichtsplanung und das Schulgesetz.