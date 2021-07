Jetzt ist er zufrieden als Lehrer. Er arbeitet gern mit den Kindern. Phillip Klimmey hat selbst ein Kind und ist verheiratet, er wohnt allerdings nicht in Halle, sondern in Leipzig. In oder um Leipzig hätte er nicht Lehrer werden können, da waren Seiteneinsteiger nicht gefragt. Deshalb arbeitet er jetzt in Sachsen-Anhalt.