Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Schulen suchen händeringend nach Lehrkräften

Den landesweiten Lehrermangel bekommt auch die Grundschule in Nonnewitz bei Zeitz im Süden Sachsen-Anhalts besonders hart zu spüren. Dort ist die Sorge groß, dass für rund 80 Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr von derzeit fünf Lehrerinnen nur eine einzige übrig bleiben könnte. Dieser Personalmangel kommt den Eltern zufolge deshalb zustande, weil zwei Lehrerinnen in den Schwangerschafts-Urlaub gehen und sich zwei weitere Lehrerinnen in den Ruhestand verabschieden.

Bereits vor einer Woche haben die besorgten Eltern deshalb einen Brief an das Bildungsministerium geschrieben. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT beklagen sie darin, dass es an der Schule zu wenige Lehrer und seit vier Jahren keinen Direktor gibt. In dem Brief heißt es, gute Bildung sei nur mit ausreichend pädagogischem Personal möglich. Die Unterbesetzung führe zu Überlastung. Ein Abzug von Personal aus anderen Schulen verlagere das Problem nur und sei daher keine Lösung. Man fordere eine Stellungnahme der zuständigen Ämter und Behörden mit Lösungsansätzen.

Demonstration für mehr Lehrkräfte

Daraufhin hatten vergangene Woche in Zeitz rund 250 Menschen gegen den Lehrermangel protestiert und sich für neue Lehrerinnen und Lehrer für die Grundschule in Nonnewitz stark gemacht. Am Montag gab es deshalb eine Krisensitzung mit dem Landesschulamt. Wie die Stadtelternrats-Vorsitzende Evelyn Dölz MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, soll die Grundschule Nonnewitz nun eine neue Direktorin bekommen, die sie sich allerdings mit einer anderen Schule teilt.