Haytham Alkadi fühlt sich nicht mehr sicher in Magdeburg. Seit zehn Jahren lebt in der Stadt, 2020 begann er sein Ingenieurstudium der Mechatronischen Systemtechnik an der Hochschule Magdeburg-Stendal in die Stadt an der Elbe. Der 31-Jährige aus Syrien fand schnell Freunde und engagierte sich ehrenamtlich im Syrisch-Deutschen Kulturverein. 2024 gewann er den Integrationspreis Sachsen-Anhalt. Mittlerweile steht er vor seiner Masterarbeit in den Interdisziplinären Ingenieurswissenschaften für Fahrzeugtechnik.