Da hat sich eine Menge angestaut: Glasflaschen und Ärger. Ralf Peter Schmidt sitzt für die Unabhängige Bürgervertretung Staßfurt im Stadtrat, für eine Wählerinitiative. "Ich hatte nie so viele private Anrufe von Bürgern Zuhause.", sagt er, mit Blick auf die Containersituation. Vor dem Treffen am 21.02. hat er in der Whatsapp-Gruppe seiner Wählerinitiative nach vollen Glascontainern herumgefragt. "Also in Löderburg quellen die Container über", steht in einer Antwort. "Kaufland Ok, Steinstraße am Luisenplatz Ok, Staßfurt Nord, Edeka Ok". In Facebook-Gruppen kursieren immer wieder Fotos übervoller Glascontainer. Auch heute noch.