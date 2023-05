Der Zoo in Aschersleben hat am Montag sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Wie Anne-Kristin Schütze von der Aschersleber Kulturanstalt mitteilte, nahmen rund 2.000 Besucher an dem Fest teil. Dabei wurden auch die zwei neuen Braunbären Mette und Bambam vorgestellt. Sie stammen aus einem schwedischen Privatzoo, der aufgelöst wird. Schütze zufolge hat es bei der Eröffnung des Aschersleber Zoos vor 50 Jahren, also am 1. Mai 1973, schon einmal Braunbären im Zoo gegeben. Unter den etwa 300 Bewohnern ist auch ein weißer Löwe.