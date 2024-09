Bildrechte: MDR/Tom Gräbe

Am Eingang des Supermarktes in Aschersleben stehen grüne Einkaufswagen, ausgestattet mit Tablet-Computern. "Ich muss meine Artikel hier, die ich in den Wagen packe, nicht noch einmal aufs Band legen und wieder in den Wagen räumen", sagt Kaufmann Heiko Grunert. Das alles soll Zeit sparen und dabei helfen, zielgerichteter einzukaufen. "Ich sehe hier meinen Einkaufszettel, wie er langsam anwächst. Bewege ich mich im Rahmen des Budgets oder bin ich schon drüber weg?", sagt der Unternehmer. Eine Kundin packt währenddessen einen der smarten Einkaufswagen aus. Der Einkauf lasse sich schneller erledigen. Sie könne die Waren gleich vom Korb ins Auto packen.