Polizei ermittelt Nach Dreharbeiten in Bernburg: Bilder von Hakenkreuz-Fahnen im Netz verbreitet

Hauptinhalt

In Bernburg wurde kürzlich für ein Doku-Drama gedreht. Deshalb hingen in der Stadt zwei Hakenkreuz-Fahnen – eine unter anderem am Rathaus. Foto- und Videoaufnahmen waren in dem Bereich eigentlich verboten. Trotzdem sind Bilder in die sozialen Medien gelangt. Nun ermittelt der Staatsschutz.