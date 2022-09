Bernburg Gefährlicher Drogendealer weiter auf der Flucht

Ein wegen bewaffneten Drogenhandels verurteilter 26 Jahre alter Straftäter ist aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflüchtet. Inzwischen wird bundesweit nach dem Mann gesucht, teilte die Polizei Bernburg am Samstagmorgen mit.

Der drogenabhängige Mann war am Donnerstag mit einer Pflegerin auf einem Parkgelände der Klinik für suchtkranke Straftäter unterwegs und flüchtete über eine Mauer.

Wie die Polizei und die gemeinnützige Betreibergesellschaft Salus am Freitag weiter mitteilten, konnte Clemens N. bisher nicht gefunden werden. Die Fahndung laufe. Die Gefährlichkeit des Mannes werde als hoch eingeschätzt, hieß es.

Der Gesuchte ist 1,95 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer. Er hat braune, kurze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine rotbraune Trainingsjacke. Fotos des Gesuchten gibt es in der Pressemitteilung der Polizei . Wer den Mann sieht, soll umgehend die Polizei informieren und nicht an ihn selbst herantreten, warnten die Beamten.

Der Maßregelvollzug in Bernburg beschreibt sich als "Einrichtung zur Besserung und Sicherung von suchtkranken Straftätern". Für die Unterbringung muss ein ursächlicher Zusammenhang festgestellt werden. Eine gerichtliche Einweisung erfolgt aber nur bei konkreten Aussichten auf einen Therapieerfolg. In der Einrichtung in Bernburg sind derzeit 214 Personen untergebracht.