Mehr Grün in der Stadt Vom Brachland zur grünen Oase: Schüler wollen Mini-Wald in Aschersleben pflanzen

23. März 2024, 11:23 Uhr

Ein richtiger Wald auf nur wenigen hundert Quadratmetern – mitten in der Stadt, schnell wachsend. Ein Ökosystem im Mini-Format, das nur in den ersten Jahren etwas Pflege braucht. In Aschersleben haben jetzt in einer Plattenbausiedlung die Vorbereitungen für so einen Wald im Klein-Format begonnen.