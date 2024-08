Nachdem im Polizeirevier Salzlandkreis 13.000 Euro gestohlen wurden, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen einen Polizeianwärter. Darüber berichtete am Freitag zuerst die Mitteldeutsche Zeitung . Der Anwärter steht demnach im Verdacht, das Bargeld aus einem kaum gesicherten Stahlschrank im Polizeistandort Schönebeck gestohlen zu haben.

Das Geld war zuvor bei regulären Ermittlungen der Polizei sichergestellt worden. Die Behörden schweigen zu den neuen Details in dem Fall. Der Magdeburger Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten bestätigte der Mitteldeutschen Zeitung lediglich, dass es einen "Anfangsverdacht gegen einen Polizeibeamten" gebe. Der Tatvorwurf sei Diebstahl. Allerdings habe Sachsen-Anhalts Justizministerium bereits in vertraulicher Sitzung gegenüber dem Innenausschuss des Landtags über die neue Entwicklung berichtet, so die Mitteldeutsche Zeitung.