"Das ist Stroh, das sind Blumen, das ist Heu. Und der menschliche Leichnam wird dann mit dem Substrat bedeckt und verbleibt für 40 Tage in dem Kokon. Und nach 40 Tagen haben wir den Menschen in fruchtbare Erde verwandelt.", sagt Max Hüsch. "Im Prinzip haben wir uns eigentlich abgeschaut, was die Natur kann, wenn sie perfekte Rahmenbedingungen dafür hätte." Also, das richtige Verhältnis von Temperatur, Sauerstoff und Feuchtigkeit. Die Arbeit erledigen Mikroben. Das ist natürlich und sogar nachhaltig. Übrigens eine Idee, an der weltweit geforscht und gearbeitet wird.

Eine Erdbestattung im Zeitraffer

Menschen haben sich versammelt, um Abschied zu nehmen. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Genau diese Art der natürlichen Bestattung hätte gefehlt, sagt Max Hüsch. Sie ähnele der Erdbestattung. Nur die Transformation in Erde, die passiere eben nicht in 25 Jahren, sondern in 40 Tagen. "Es ist ein sehr biologischer Prozess, den wir dann ausprobiert haben." In Deutschland hat die Firma bis jetzt zwei Reerdigungen durchgeführt. Eine dritte laufe momentan. Die Erde der Verstorbenen kann bestattet werden. In Aschersleben würde die Friedhofsverwaltung gern die neue Bestattungsform anbieten. Es gibt bereits konkrete Überlegungen.

In diese Erde, soll ein Baum gepflanzt werden, unterschiedlicher Größe. Und der Bürger hätte die Möglichkeit, den Baum auch mit nach Hause zu nehmen. Beispielsweise, um ihn an anderer Stelle einzupflanzen. Oder wir pflanzen gleich einen größeren Baum, der dann dauerhaft auf unserem Friedhof verbleibt. André Könnecke Chef der Friedhofsverwalter Deutschlands