Steven Hoffmann rauscht in einem Förderkorb-Schacht Bernburg hinab. Mit 30 km/h geht es nach unten. Weißer Staub wirbelt durch die Gitterfenster der engen Kabine. Sechshundert Meter tiefer öffnet Hoffmann die Tür zu einer anderen Welt. "Wir sind komplett im Salz eingeschlossen. Links Salz, rechts Salz. So wie oben und unten auch alles voll Salz ist."

Die Wände glitzern. Auch an Schaltern und Kabeln haben sich Kristalle gebildet. Es sieht aus wie im Märchen. Wäre da nicht dieser Lärm. Ein Förderband bringt unentwegt Steinsalzbrocken zu einem Brecher – aus der Dunkelheit des größten Steinsalzbergwerks Deutschlands. "Wir haben eine Kapazität von circa 13.000 Tonnen pro Tag zu fördern. Und wir haben einen 3-Schicht-Betrieb. Von Sonntagnacht angefangen bis Freitag in die Mittagsschicht. Früh, Mittag und Nachtschicht. Je nachdem, wie viel Salz benötigt wird und wie viel Salz abgenommen wird."

Das Bergwerk ist so groß, dass hier unten Autos fahren. Hoffmann kurvt kilometerweit durch Tunnel – mal nach rechts, mal nach links, mal hoch, mal runter. Nur die Autoscheinwerfer liefern Licht im Dunkel des Tagebaus. Die Fahrt endet in einem gigantischen Hohlraum. Hier bohren Bergleute Löcher ins Gestein, um es abzusprengen. Auf dem Boden liegt feiner Bohrstaub: pures Salz. "Das können Sie, so wie es ist, aufs Brot streuen", erzählt Raimund Bartel, der Produktionsleiter von K+S.