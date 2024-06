Die Stadt Schönebeck im Salzlandkreis hat ihre Gewerbesteuereinnahmen verdoppelt. Wie Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, waren es vor zehn Jahren etwa sechs Millionen Euro. In der laufenden Haushaltsplanung seien es etwa zwölf Millionen Euro.

Knoblauch zufolge profitiert die Stadt von Unternehmen wie ThyssenKrupp Presta, Hansa-Flex oder Nammo . Sie verfügten über eine gute Auftragslage. Der Sportmunitionhersteller Nammo hatte MDR SACHSEN-ANHALT zuletzt bestätigt, dass er weitere Millionen in Schönebeck investieren und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen wolle.

Das Steuerplus kann sich laut Knoblauch noch erhöhen. Es seien weitere Ansiedelungen geplant. So wolle das irische Ingenieur- und Bauunternehmen Mercury noch in diesem Jahr nach Schönebeck kommen und 200 neue Jobs schaffen. Man könne also mit noch mehr Steuereinnahmen rechnen.